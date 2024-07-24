盤後速報 - 金益鼎(8390)次交易(25)日除息2.2元，參考價68.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
金益鼎(8390-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為68.8元，相較今日收盤價71.00元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|71.00
|2.2
|3.1%
|0.0
|2023/07/27
|50.8
|1.88
|3.7%
|0.0
|2022/07/28
|29.6
|1.8
|6.08%
|0.0
|2021/09/10
|38.2
|1.6
|4.19%
|0.0
|2020/07/22
|29.4
|1.243
|4.23%
|0.0
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