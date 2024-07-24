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鉅亨速報

盤後速報 - 金益鼎(8390)次交易(25)日除息2.2元，參考價68.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

金益鼎(8390-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為68.8元，相較今日收盤價71.00元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 71.00 2.2 3.1% 0.0
2023/07/27 50.8 1.88 3.7% 0.0
2022/07/28 29.6 1.8 6.08% 0.0
2021/09/10 38.2 1.6 4.19% 0.0
2020/07/22 29.4 1.243 4.23% 0.0

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