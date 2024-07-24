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鉅亨速報

盤後速報 - 阜爾運通(6914)次交易(25)日除息4.55元，參考價146.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

阜爾運通(6914-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.55元。

首日參考價為146.95元，相較今日收盤價151.50元，息值合計為4.55元，股息殖利率3.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 151.50 4.54746 3.0% 0.0
2023/07/24 138.5 2.8 2.02% 0.0

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