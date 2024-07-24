盤後速報 - 阜爾運通(6914)次交易(25)日除息4.55元，參考價146.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
阜爾運通(6914-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.55元。
首日參考價為146.95元，相較今日收盤價151.50元，息值合計為4.55元，股息殖利率3.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|151.50
|4.54746
|3.0%
|0.0
|2023/07/24
|138.5
|2.8
|2.02%
|0.0
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