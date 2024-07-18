盤後速報 - 樂斯科(6662)下週(7月25日)除息1.65元，預估參考價37.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
樂斯科(6662-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(7月18日)收盤價39.50元計算，預估參考價為37.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
樂斯科(6662-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為國際SPF等級實驗動物(大小鼠)與相關實驗動物試驗服務。實驗動物飼養管理與試驗所需之相關設備與耗材。其它。近5日股價下跌0.25%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|39.50
|1.65
|4.18%
|0.0
|2023/08/16
|32.6
|1.5
|4.6%
|0.0
|2022/07/21
|29.5
|1.6
|5.42%
|0.0
|2021/08/23
|33.1
|2.0
|6.04%
|0.0
|2020/07/16
|43.35
|1.9
|4.38%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 東研信超(6840)次交易(22)日除權1元，參考價75.55元
- 盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
- 盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
- 盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇