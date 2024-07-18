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鉅亨速報

盤後速報 - 樂斯科(6662)下週(7月25日)除息1.65元，預估參考價37.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

樂斯科(6662-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

以今日(7月18日)收盤價39.50元計算，預估參考價為37.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

樂斯科(6662-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為國際SPF等級實驗動物(大小鼠)與相關實驗動物試驗服務。實驗動物飼養管理與試驗所需之相關設備與耗材。其它。近5日股價下跌0.25%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 39.50 1.65 4.18% 0.0
2023/08/16 32.6 1.5 4.6% 0.0
2022/07/21 29.5 1.6 5.42% 0.0
2021/08/23 33.1 2.0 6.04% 0.0
2020/07/16 43.35 1.9 4.38% 0.0

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