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鉅亨速報

盤後速報 - 光聖(6442)次交易(25)日除息2.1元，參考價431.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

光聖(6442-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

首日參考價為431.4元，相較今日收盤價433.50元，息值合計為2.1元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 433.50 2.1 0.48% 0.0
2023/07/19 77.6 2.1 2.71% 0.0
2022/07/27 45.9 1.2 2.61% 0.0
2021/08/19 34.2 1.0 2.92% 0.0
2020/08/04 36.2 1.36 3.76% 0.0

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