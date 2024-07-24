盤後速報 - 光聖(6442)次交易(25)日除息2.1元，參考價431.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
光聖(6442-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
首日參考價為431.4元，相較今日收盤價433.50元，息值合計為2.1元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|433.50
|2.1
|0.48%
|0.0
|2023/07/19
|77.6
|2.1
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|45.9
|1.2
|2.61%
|0.0
|2021/08/19
|34.2
|1.0
|2.92%
|0.0
|2020/08/04
|36.2
|1.36
|3.76%
|0.0
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