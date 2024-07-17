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鉅亨速報

盤中速報 - 光聖(6442)大漲7%，報550元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:23

光聖(6442-TW)17日09:23股價上漲36元，報550.0元，漲幅7%，成交3,456張。

光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

近5日股價上漲30.79%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+78 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+35 張
  • 融資增減：+610 張
  • 融券增減：+202 張

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