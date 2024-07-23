盤中速報 - 光聖(6442)大跌8.62%，報440元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:04
光聖(6442-TW)23日11:04股價下跌41.5元，報440.0元，跌幅8.62%，成交272張。
光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
近5日股價上漲2.88%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+115 張
- 外資買賣超：+163 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：-247 張
- 融券增減：-773 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 天揚(5345)急跌-4.71%報28.3元，成交39張
- 盤中速報 - 友威科(3580)股價殺至跌停，跌停價88.6元，成交30,632張
- 盤中速報 - 昇陽半導體(8028)大漲7.44%，報115.5元
- 盤中速報 - 鏵友益(6877)大漲7.09%，報58.9元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇