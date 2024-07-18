盤後速報 - 光聖(6442)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價540.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
光聖(6442-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月18日)收盤價543.00元計算，預估參考價為540.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率0.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。近5日股價上漲21.99%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|543.00
|2.1
|0.39%
|0.0
|2023/07/19
|77.6
|2.1
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|45.9
|1.2
|2.61%
|0.0
|2021/08/19
|34.2
|1.0
|2.92%
|0.0
|2020/08/04
|36.2
|1.36
|3.76%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 東研信超(6840)次交易(22)日除權1元，參考價75.55元
- 盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
- 盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
- 盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇