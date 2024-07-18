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鉅亨速報

盤後速報 - 光聖(6442)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價540.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

光聖(6442-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月18日)收盤價543.00元計算，預估參考價為540.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率0.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

光聖(6442-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。近5日股價上漲21.99%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 543.00 2.1 0.39% 0.0
2023/07/19 77.6 2.1 2.71% 0.0
2022/07/27 45.9 1.2 2.61% 0.0
2021/08/19 34.2 1.0 2.92% 0.0
2020/08/04 36.2 1.36 3.76% 0.0

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