【量大強漲股整理】AI四大主流CPO再度噴出，有機會續航嗎?持股轉換怎麼選股?

鉅亨研報 2024-07-23 17:30

加權指數，今日開高走高，終場上漲 614.85 點，收在 22871.84 點，成交量 3939 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 126.44 億，投信買超 81.21 億，自營商賣超 65 億，三大法人合計買超 142.65 億，其中，投信連 17 買，累計 891.07 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電， 上漲 4.26%，收在 979 元，儘管美國總統拜登宣布退選，但民主黨與共和黨對持續加強中國半導體出口管制有共識，外媒報導，拜登政府正在考慮對向中國出口的美國高階半導體技術，實施更嚴格的監管，市場傳出中國企業為此擴大提前囤積晶片，讓台積電近期來自對岸的急單湧現，相關效應推升台積電本季營收可望再度超標；(2317-TW) 鴻海，上漲 4.68%，收在 201.5 元，市場傳出內建輝達 GB200 晶片 AI 伺服器，出貨前夕由於關鍵水冷零組件出狀況，發生漏水情況，更傳出伺服器主板有過熱情形，因此 GB200 伺服器出貨時程傳出延遲；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.08%，收在 1275 元，聯發科天璣晶片近年來勢洶洶，在中高階手機市場逐漸蠶食 (QCOM-US) 高通 Snapdragon 市占率。即將發佈的天璣 8400 中階跑分曝光，分數足以媲美旗艦 Snapdragon 8 Gen 3，將替消費者帶來更高 CP 值的手機，更將為聯發科創造更多營收。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠；(1519-TW) 華城，上漲 8.67%，收在 940 元，身為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，預計外銷比重將持續提升，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，成長動能可期；(1503-TW) 士電，上漲 4.11%，收在 291.5 元，士電在台電的電力設備市佔率約為 35%，預計台電每年將貢獻營收 90 億，變壓器訂單已經爆滿，新竹湖口已積極擴建新廠，2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材，目前已送北美客戶認證，預計 2025H2 開始貢獻營收；(1603-TW) 華電，上漲 2.13%，收在 43.2 元，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前在手訂單超過 50 億，未來將陸續貢獻營收。

(6290-TW) 良維，上漲 3.56%，收在 87.3 元，6 月合併營收 6.55 億，月增 4.8%，年增 1.7%，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，成長動能可期。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(3017-TW) 奇鋐，上漲 5.52%，收在 669 元，3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 7.8%，收在 760 元，預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能；(2486-TW) 一詮，亮燈漲停，收在 133 元，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，成長動能非常強勁，股價成長空間巨大。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師