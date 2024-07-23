盤中速報 - 光聖(6442)股價殺至跌停，跌停價433.5元，成交350張

主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日下跌0.16%。