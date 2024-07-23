盤中速報 - 光聖(6442)股價殺至跌停，跌停價433.5元，成交350張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:24
光聖(6442-TW)23日11:24下跌48元，股價跌停報433.5元，委賣12張，成交350張。
主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日下跌0.16%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+115 張
- 外資買賣超：+163 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：-247 張
- 融券增減：-773 張
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