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鉅亨速報

盤後速報 - 精技(2414)次交易(25)日除息2.2元，參考價38.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

精技(2414-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

首日參考價為38.1元，相較今日收盤價40.30元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 40.30 2.2 5.46% 0.0
2023/07/25 37.25 2.5 6.71% 0.0
2022/07/25 34.1 2.8 8.21% 0.0
2021/09/13 34.75 1.8 5.18% 0.0
2020/07/23 29.4 1.5 5.1% 0.0

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