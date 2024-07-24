盤後速報 - 精技(2414)次交易(25)日除息2.2元，參考價38.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
精技(2414-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
首日參考價為38.1元，相較今日收盤價40.30元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|40.30
|2.2
|5.46%
|0.0
|2023/07/25
|37.25
|2.5
|6.71%
|0.0
|2022/07/25
|34.1
|2.8
|8.21%
|0.0
|2021/09/13
|34.75
|1.8
|5.18%
|0.0
|2020/07/23
|29.4
|1.5
|5.1%
|0.0
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