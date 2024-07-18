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鉅亨速報

盤後速報 - 精技(2414)下週(7月25日)除息2.2元，預估參考價38.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

精技(2414-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(7月18日)收盤價41.00元計算，預估參考價為38.8元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

精技(2414-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 41.00 2.2 5.37% 0.0
2023/07/25 37.25 2.5 6.71% 0.0
2022/07/25 34.1 2.8 8.21% 0.0
2021/09/13 34.75 1.8 5.18% 0.0
2020/07/23 29.4 1.5 5.1% 0.0

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