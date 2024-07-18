盤後速報 - 精技(2414)下週(7月25日)除息2.2元，預估參考價38.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
精技(2414-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(7月18日)收盤價41.00元計算，預估參考價為38.8元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
精技(2414-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦及電腦週邊產品之通路經營。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|41.00
|2.2
|5.37%
|0.0
|2023/07/25
|37.25
|2.5
|6.71%
|0.0
|2022/07/25
|34.1
|2.8
|8.21%
|0.0
|2021/09/13
|34.75
|1.8
|5.18%
|0.0
|2020/07/23
|29.4
|1.5
|5.1%
|0.0
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