川普交易有哪些？小摩：黃金才是贏家

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:09

隨著 2024 年美國總統大選的日益臨近，投資者已開始為川普重返白宮進行押注。近期，能源、工業、金融等板塊出現了明顯的上漲，而清潔能源股則遭遇拋售。儘管川普在多數民意調查中表現良好，但其過去的言論曾對股市造成逆轉，因此現在調整投資組合為時尚早。

政策變化的不確定性

根據 Wolfe Research 的數據，過去 15 年中，最大的政策變化往往發生在同一政黨控制白宮與兩院的情況下。如果未來共和黨無法成功控制兩院，民主黨將能夠在減稅、關稅等方面設置障礙。尤其是在川普的政策可能面臨國會的阻力時，投資者必須仔細考慮這些不確定性，以避免因政治風險而造成的損失。

傳統能源與清潔能源的動態

川普在上回總統任期內大力支持化石燃料，使得傳統能源行業獲益，但同時也因疫情和油價低迷導致行業總回報率下降 30%。根據摩根大通，即使油價達到每桶 60 美元，對於石油生產商來說仍然是過低的價格，無法激勵更多的產量。

共和黨目標是將美國的石油日產量提高 300 萬桶，但石油公司可能不會熱衷於此，因為增加產量將進一步壓低油價。相對而言，拜登的 「綠色新政」在其任期內推動了 148% 回報，顯示出清潔能源的潛力。川普若當選，可能會延遲向可再生能源的過渡，從而使石油和天然氣需求在更長時間內保持在較高水準。

金融與加密貨幣的潛在機會

此外，對於加密貨幣的態度也可能變得更為開放。雖然川普曾稱「比特幣是騙局」，但共和黨今年競選中曾提出要保護加密貨幣，並且川普也接受以加密貨幣作為競選捐款。這將對比特幣及相關數位資產產生積極影響，尤其是比特幣 ETF 的推出可能會進一步促進市場的活躍。

科技行業面臨的挑戰

然而，人工智慧 (AI) 興起仍可能成為科技股的利好因素。隨著企業逐漸將 AI 技術整合到產品和服務中，半導體公司將成為主要受益者。投資者對於蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet 等科技藍籌股的前景充滿期待，因為這些公司大力投資 AI 領域，可望帶來可觀的回報。

結論：投資者需謹慎行事