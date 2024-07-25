〈貴金屬盤後〉美元走疲 市場聚焦美經濟數據 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 06:43

隨著美元下跌，黃金周三 (24 日) 價格上漲，市場注意力轉向本周公布的美國經濟數據，以獲取有關央行降息時機的更多訊號。

現貨黃金上漲 0.1%，至每盎司 2411.50 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 2415.70 美元。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，「美元指數走弱、美股大盤走低，以及原油價格走高，這些正支撐黃金和白銀的買盤興趣。」

美元指數下降 0.2%。美元走疲會讓黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。

周三，科技股加權指數納斯達克指數遭受重擊。投資者目前期待周四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及周五公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 數據，以尋找聯準會 (Fed) 降息路徑的線索。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金當前推高主力來自市場對 Fed 提前降息的預期。「此外，印度調降黃金和白銀的進口稅也有所幫助，因為這將增加需求。」印度將黃金和白銀的進口關稅從 15% 下調至 6%。

根據 CME FedWatch 工具，市場預計央行 9 月降息的可能性為 100%。

由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，從而提升黃金對投資人的吸引力。

投資者也關注美國大選的進展，在拜登總統退出連任競選後，副總統賀錦麗預計將成為民主黨候選人，與共和黨候選人川普對決。

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