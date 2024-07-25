〈貴金屬盤後〉美元走疲 市場聚焦美經濟數據 黃金上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 06:43
隨著美元下跌，黃金周三 (24 日) 價格上漲，市場注意力轉向本周公布的美國經濟數據，以獲取有關央行降息時機的更多訊號。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，「美元指數走弱、美股大盤走低，以及原油價格走高，這些正支撐黃金和白銀的買盤興趣。」
周三，科技股加權指數納斯達克指數遭受重擊。投資者目前期待周四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及周五公布的 6 月個人消費支出 (PCE) 數據，以尋找聯準會 (Fed) 降息路徑的線索。
EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，黃金當前推高主力來自市場對 Fed 提前降息的預期。「此外，印度調降黃金和白銀的進口稅也有所幫助，因為這將增加需求。」印度將黃金和白銀的進口關稅從 15% 下調至 6%。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計央行 9 月降息的可能性為 100%。
投資者也關注美國大選的進展，在拜登總統退出連任競選後，副總統賀錦麗預計將成為民主黨候選人，與共和黨候選人川普對決。
其他貴金屬交易
- 如何參與大宗商品市場？小資族投資新選擇！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉黃金小漲 4連跌後止步 市場等待美經濟數據
- 〈貴金屬盤後〉黃金小漲 4連跌後止步 市場等待美經濟數據
- 印度下調金銀進口關稅至6% 以打擊走私
- 〈貴金屬盤後〉美元走挺 市場等待Fed降息線索 黃金跌至逾一周低點
鉅亨號貼文看更多
下一篇