矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-24 11:55

觸控與驅動 IC 大廠矽創 (8016-TW) 今 (24) 日公告，針對與格科微 (688728-CN) 的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。

​​​​矽創在 2018 年時，在台灣與中國分別向格科微提起專利侵權訴訟，經過長達六年的來回攻防，雙方也在今日達成和解。

矽創表示，針對本公司 I457906、ZL201180047165.9、ZL201210327546.9、ZL201210327548.8 專利權之專利侵權訴訟與其他糾紛案，業經本公司與格科微電子 (上海) 有限公司達成和解，雙方將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序。和解協議之細節，基於和解協議中之保密條款，不予揭露。