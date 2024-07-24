矽創與格科微專利侵權訴訟 雙方達成和解
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-24 11:55
觸控與驅動 IC 大廠矽創 (8016-TW) 今 (24) 日公告，針對與格科微 (688728-CN) 的專利侵權訴訟，雙方已達成和解，也將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序，對財務及業務方面，均無重大影響。
矽創在 2018 年時，在台灣與中國分別向格科微提起專利侵權訴訟，經過長達六年的來回攻防，雙方也在今日達成和解。
矽創表示，針對本公司 I457906、ZL201180047165.9、ZL201210327546.9、ZL201210327548.8 專利權之專利侵權訴訟與其他糾紛案，業經本公司與格科微電子 (上海) 有限公司達成和解，雙方將撤回進行中之所有相關訴訟與無效宣告請求程序。和解協議之細節，基於和解協議中之保密條款，不予揭露。
格科微也表示，就雙方涉及的多個訴訟案件自願達成和解。本次和解協議達成後，《格科微首次公開發行股票並在科創板上市招股説明書》中披露的相關智慧財產糾紛的風險已全部消除。本次和解結果不會對公司的日常經營產生負面影響，也不會對公司當期及未來的損益產生負面影響。
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