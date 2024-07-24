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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為34.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 02:15

根據FactSet最新調查，共38位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.3元，其中最高估值3.19元，最低估值0.52元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.19(3.19)4.525.051.51
最低值0.52(0.52)0.620.561.51
平均值1.33(1.33)2.042.641.51
中位數1.3(1.32)2.012.71.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值277.92億376.74億463.25億419.80億
最低值179.65億214.72億220.15億419.80億
平均值224.62億306.14億369.22億419.80億
中位數220.63億301.26億366.34億419.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入4,115萬13.70億41.88億67.25億174.81億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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