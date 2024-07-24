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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old National BancorpONB-US的目標價調升至21.25元，幅度約6.25%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Old National Bancorp(ONB-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21.25元，調升幅度6.25%。其中最高估值23元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Old National Bancorp評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Old National Bancorp今(24日)收盤價為20.19元。近5日股價上漲6.25%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ONB市場預估目標價

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