理想仍居冠！陸造車新勢力總結上半年「揮淚甩賣、強撐苟活」

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:16

最新數據顯示，理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 汽車以 6 月逾 4 萬交車量重登造車新勢力銷售寶座，為今年上半年畫下句點，但整體來看，過去 6 個月對造車新勢力仍是個艱難苦熬、揮淚甩賣的半年。在特斯拉 (TSLA-US) 、比亞迪 (002594-CN) 等領頭羊帶領下，新能源汽車行業價格戰愈演愈烈。

今年上半年，造車新勢力銷量冠軍又是一貫領先的理想，銷量達 18.9 萬輛，其中首季交車 8.04 萬輛，第二季 10.86 萬輛，季增率 35.05%，光上月就成功交車 4 萬 7774 輛，年增率 46.7%，其中 L6 是理想交付量成長的重要推動力。

排名第二的蔚來 (09866-HK)(NIO-US) 今年上半年交車 8.74 萬輛，年增率 60.2%，6 月更年增 98% 至 2.12 萬輛，創歷史新高。值得注意的是，極氪在上月同樣實現單月交車量首度突破 2 萬輛的表現，今年上半年共交車 8.79 萬輛，年增率 106%。零跑 6 月交車 2.01 萬輛，也首度加入「兩萬俱樂部」，創歷史新高，今年上半年累計交車量達 8.67 萬輛。

異軍突起的問界光 M7 就已達蔚來等數家造車新勢力的銷量數據。根據中國全國乘聯會數據，今年前 5 月 M7 銷量達 8.9 萬輛，鴻蒙智行數據顯示，新 M7 上月交車 1.85 萬輛。

小米 SU7 在 5 月交車 8630 輛，6 月在開啟雙班制生產後已確保單月交車 1 萬輛的目標。

不過，仍困守增程式車型的理想面臨的競爭處境並不輕鬆，不但比亞迪等傳統車廠在不斷加碼油電混合車，同是造車新勢力的問界、哪吒也積極投入。

造車新勢力中，問界與理想的競爭尤其激烈，問界新 M7、M9 基本已與理想 L7、L9 兩款車型形成直接競爭關係，在產品定位與車型等基本面向的都是同一群體，但華為的品牌力更強，智慧化故事也講得更好。

哪吒、零跑也都推出增程式 SUV 車款；零跑上周日 (6 月 30 日) 宣佈零跑 C16 上市 48 小時訂單達 5208 輛，C16 有純電版和增程版可選。被視作理想「平替」的哪吒的 L 系列車款內飾跟理想雷同，但在售價上僅 12.99 萬到 15.99 萬人民幣。

相較於還在猶豫的小鵬，已有不在少數的造車新勢力或傳統車廠孵化的新能源汽車品牌將目光投向增程式車款。《第一財經》4 月底曾援引知情人士報導，小米已開始新平台的開發工作，該平台將採用增程式混動的動力總成，三款已規劃產品均為 SUV，定位為家庭用車。

消費者青睞、車廠紛紛進軍增程式領域，主要因為新能源汽車的續航焦慮沒有真正解決。

由於增程式技術結構相較於純電動車更容易突破，對於已有純電動車的車廠來說，發展增程式顯然並無太大難度，理想的銷售王寶座坐得並不輕鬆。

此外，傳統車廠大力入局新能源汽車賽道，不僅分走客源，競爭加劇後的連番價格戰也給造車新勢力帶來巨大的生存壓力。

雖知打價格戰非良性發展，但新能源車廠已沒選擇。比亞迪擁有資金、技術、電池、市場、產能、知名度、用戶群體等多方面優勢，這也使其能不斷推出低價產品搶市，有底氣發起價格戰。

什麼都欠缺的造車新勢力只有咬牙應戰，以直接降價或提供優惠、福利等變相降低門檻的方式，換取銷量增長。