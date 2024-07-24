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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為133.70元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 00:15

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元下修至0.14元，其中最高估值0.78元，最低估值-0.23元，預估目標價為133.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.78(0.78)2.465.225.12
最低值-0.23(-0.23)-0.211.652.68
平均值0.15(0.15)1.322.994.07
中位數0.14(0.15)1.272.854.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值106.56億127.65億153.58億161.25億
最低值101.73億116.52億132.50億147.80億
平均值103.57億120.80億140.42億154.70億
中位數103.36億120.53億139.98億153.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-----1.39-3.68-1.42
營業收入8.85億28.86億48.88億65.83億86.35億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSDASH

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