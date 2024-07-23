迎接訂單高速成長 裕慶-KY以4200萬美元在舊金山購入新倉庫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 19:01

裕慶 - KY(6957-TW) 因應美國客戶訂單的明顯增長中，董事會並全力金援美國子 Beeline Corp.，除日前通過以 13.37 億元 (4100 萬美元) 現增 Beeline Corp. 之外，並由其以 4200 萬美元並過購置舊金山倉庫不動產，裕慶 - KY 主管指出，裕慶 - KY 子公司購入舊金山新倉庫面積較原有增加 1/3，並有機會於 2025 年上半年正式啟用。

裕慶 - KY 指出，裕慶 - KY 旗下商用展示架服務提供「設計 + 製造 + 後勤服務」創新一條龍業務模式，提高集團於全球商用展示架市場競爭力，並擴大業務接單動能，新購倉庫以滿足提供客戶分店包裝、倉儲管理服務，目前已手握多家客戶倉儲物流管理業務訂單實績，堆疊整體在手訂單規模，挹注裕慶 - KY 未來營運向上成長態勢可期。

裕慶 - KY 主管指出，過往客戶皆係委托第三方物流來進行後勤倉儲管理和門市展示架配送，但因物流公司對展示架的外觀和結構不熟悉，經常在運輸過程中容易損壞產品外觀或影響客戶開店時程，也因此，客戶希望裕慶 - KY 能擔任第三方物流的角色，為其提供後勤倉儲管理服務，此次決議購置美國舊金山倉庫，以降低客戶貨櫃與倉管成本、運輸物流與人員配置及穩定交期以符合客戶開店規劃進程，

裕慶 - KY 在商用展示架業務具備高客製化、靈活彈性服務利基，目前並已接獲百貨、零售領域客戶分店包裝倉儲管理服務意願，並持續接獲多家客戶尋求業務合作契機，有助於穩固客戶長期業務黏著度、提升單一客戶接單金額規模。

展望未來營運，裕慶 - KY 看好步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求、以及智能灌溉植物展示架新品出貨逐步放量，有望挹注未來營運保持成長態勢。

另一方面，裕慶 - KY 仍秉持「設計 + 量產 + 服務」創新商業模式，積極深化客戶開發新案與開拓新客戶合作契機，隨著美國舊金山新倉庫據點預計 2025 年上半年啟用，延伸提供客戶良好集中運送、分店包裝與到店安裝等後勤服務，同時也有助於節省每年外租倉庫租金，進一步精進集團整體營運效率。

裕慶 – KY 今 年 6 月營收 2.63 億元，月減 9.26%，年增 26.45％。2024 年第二季營收 8.42 億元，年增 18.82%。累計 2024 年上半年營收 18.26 億元，年減 16.83%。裕慶 - KY 指出，今年上半年營收減少，主要係去年第一季適逢遞延訂單認列墊高比較基期所致，惟看好商用展示架業務訂單動能放大，第三季步入傳統旺季下，帶動未來營運動能放大可期。

裕慶 - KY 表示，主要受惠旗下商用展示架業務保持良好動能，包括美國百貨零售連鎖店、牛仔服飾品牌等客戶商用展示架訂單出貨認列，加上提供客戶穩定交期、集中運送並分店包裝等加值服務，有效擴大單一客戶接單金額逐步放大，不僅助力裕慶 - KY 整體產能稼動率保持一定水準之上，隨著客戶訂單出貨良好認列，帶動第二季營收。

裕慶 - KY 近期商用展示架業務接單優於預期，包括智能灑水功能植物架新產品已正式接獲美國第二大的家居裝修產品零售商客戶期初訂單，預計第三季陸續完成出貨安裝，隨著後續客戶鋪店安裝良好效益，有機會進一步放大智能灑水功能植物架接單出貨動能。

其次，裕慶 - KY 亦成功接獲全球最大零售商開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團業務合作，有望整體效益於第四季陸續展現。