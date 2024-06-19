裕慶-KY上市案完成公開抽籤 6/25以每股138元IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 18:55

裕慶 - KY(6957-TW) 將在 6 月 25 日上以每股 138 元市掛牌，初次上市 1105 張公開申購在今 (19) 日完成公開抽籤，此次公開申購共計吸引 9.3 萬筆，申購過程中凍結市場資金約 128.6 億元，中籤率僅 1.18%，市場反應熱烈。

裕慶 - KY 2024 年 5 月營收 2.9 億元，月增 0.24%，年增 0.56%，2024 年 1-5 月營收 15.63 億元，年減 21.36%。

裕慶 - KY 為商用展示架、智能電動床機構件大廠，不斷深化集團設計、量產、服務全方位解決方案策略，並積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發導入 AI、智能化技術應用，成功打造差異化產品、以及提供客戶客製化產品服務，裕慶 - KY 2023 年營收達 38.64 億元、稅後純益 8.8 億元、每股純益達 18.11 元，而 2024 年第一季營收 9.84 億元、稅後純益 2.23 億元、每股純益 4.57 元。

裕慶 - KY 2023 年北美市場約佔 94%；從產品別來看為展示架占 70%、床組機構件 26%、其他 4%。

裕慶 - KY 也積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發導入 AI、智能化技術應用，成功打造差異化商用展示架產品、提供客戶客製化產品升級服務，包括陸續推出專利燈具展示架、智能灑水功能植物架、以及 AI 智能電動床等新品，裕慶 - KY 在 2024 年新切入 Target 百貨，9 月會慢慢發酵，Target 在美國有 1000 多家店，且看好 2025 年將會是爆發點。

董事長廖昭宜並指出，裕慶 - KY 除對大型連鎖零售業開發商用展示架市場之外，也將精耕並進入如化妝品銷售應用等利基市場。

裕慶 - KY 為商用展示架、智能電動床機構件的設計、製造、服務全方位大廠，近年積極深化商用展示架領域競爭利基，奠定 ODM 業務轉型有成，並具備良好設計及工程能力、樣品製作能力，短時間內提供客戶具備節約展示空間、結構穩定性的商用展示架設計圖。

同時，裕慶 - KY 中國、台灣等多區產能支援及生產產能彈性配置，有效挹注產能最大化及分散打樣成本，並配合客戶調整交期以達生產效率及品質優勢，協助客戶將各分店產品依照不同部門分類包裝並集中運送，同時搭配具效率的裝櫃運算能力能有效降低客戶貨櫃成本，且與多家貨運代理 (Forwarder) 進行合作以使交期穩定，皆有效解決客戶決策障礙、交期問題、運輸物流、人員配置等痛點，且透過「製造 + 服務」提升附加價值利基。

裕慶 - KY 擴大商用展示架業務於美洲市場開發、強化工程設計與製圖能力技術，於 2020 年完成收購美國 Beeline 公司，提供主要客戶「通路門市展店風格整店輸出」模式，可依據客戶門市坪數空間，提供展示架、凳子、收銀枱等最有效益的門市規劃陳列與產品。