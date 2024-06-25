裕慶-KY上市度蜜月 早盤最高價301元漲幅1.81倍
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 10:53
裕慶 - KY(6957-TW)(25) 日以每股承銷價 138 元掛牌上市掛牌交易，開盤價為 251 元，漲幅達 81.88％，受惠商用展示架業務「設計、量產、服務全方位解決方案」策略綜效展現，裕慶 - KY 精進自動化生產比例等策略有成，再加上穩固電動床機構件業務動能並投入 AI 智能技術整合開發。有助營運成長。
裕慶 - KY 今天早盤最高價達 301 元，漲幅更達 1.18 倍。
裕慶 - KY 並看好下半年兩大業務新品陸續試量單出貨，蘇州生產基地生產整合優化、以及規劃擴增美國倉儲空間等，預期進一步堆疊未來營運動能。
裕慶 - KY 在 2023 年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為 69.53％、26.14％，在兩大業務訂單出貨暢旺，帶動 2023 年營收達 38.64 億元、稅後純益 8.8 億元、每股純益 18.11 元，為歷年新高成績，2024 年第一季營收 9.84 億元、稅後純益 2.23 億元、每股純益 4.57 元，創歷年同期次高。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇