嘉佩樂進軍台灣 全台首個頂級奢華度假村將開在墾丁

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 13:24

嘉佩樂酒店及度假村 (Capella Hotels and Resorts) 與子樂投資管理的穎豐公司今 (23) 日宣布，將於屏東恆春半島西海岸線 3.3 萬坪基地，共同打造台灣首個世界級奢華度假村墾丁嘉佩樂 Capella Kenting，預計於 2028 年開幕。

子樂投資董事長詹偉立表示，墾丁擁有豐富的觀光資源，更曾被 CNN 評選為亞洲前十大被低估的觀光景點，據以十足發展潛力，但若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步。

詹偉立指出，非常高興與打造奢華度假體驗的 Capella 合作，未來墾丁嘉佩樂將以屏東文化和自然景觀為主軸，發展出恆春半島的獨特旅遊體驗，目標打造成台灣首家世界級奢華度假村，並吸引國際觀光客來此朝聖。

墾丁嘉佩樂預計於超過 3.3 萬坪的基地，以超低密度打造 65 間具備高度隱私的奢華獨棟 Villa，每棟 Villa 皆具備私人泳池、溫泉，以及 180 度無敵海景。

嘉佩樂集團旗下有峇里島烏布嘉佩樂 (Capella Ubud Bali)，提供奢華的叢林帳棚體驗，河內嘉佩樂 (Capella Hanoi) 的百年建築，重溫奢華的歌劇時代，或是新加坡嘉佩樂 (Capella Singapore) 結合古蹟及新建築，化身隱身在大城市中的綠洲。

嘉佩樂集團對奢華的定義是藉著故事敘述的方式，結合傳統、探索、個人特色、和創新驚喜等元素，詮釋酒店所在的城市。

嘉佩樂集團總裁 Cristiano Rinaldi 表示，高端旅遊越趨私人及訂製化，旅人更加在意在旅行中得到身心靈的滋養與平衡，墾丁完美具備這些要素。

子樂投資是地產私募投資及項目專業管理公司，管理項目包括有台北信義區台北天空塔（The Sky Taipei）、鄰近新竹科學園區的萊恩廣場，以及東京表參道精品旗艦店等。