颱風前夕用電創歷史次高 台電澄清：啟用緊備電力機組並非「偷開」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 16:56

凱米颱風來臨前夕，昨（22）日用電創下歷史次高，台電澄清，林口 1 號機及大潭部分機組停機檢修，適時啟動北部核二氣渦輪機組，以舒緩南電北送的電網負荷；同時啟動大林 5 號機緊備電力機組併聯發電，相關運轉資訊皆呈現於台電官網，並非媒體所指「偷開」。

台電今（23 日）發布新聞稿說明，22 日全台因颱風前高溫炎熱，再加上林口 1 號機及大潭部分機組停機檢修，為考量跨區輸電安全及整體供電能力，台電啟動北部核二氣渦輪機組，以舒緩南電北送帶來的電網負荷。另考量颱風影響及機組停機檢修，為維持系統供電穩定，也啟動大林 5 號機緊備電力機組併聯發電，相關運轉資訊皆呈現於台電官網，並非「偷開」。

台電說明，昨日日尖峰備轉容量率維持在 10% 以上，夜尖峰在 6% 以上。機組停機檢修部分，林口 1 號機昨日因爐管材質高溫劣化進行檢修；大潭 GT5-1 號機部分設備需更換；大潭 GT8-1 號機則進行鍋爈安全性檢查。由於均為北部電源，影響北部地區供電能力，造成電網由中部往北部送電的潮流達警戒值，為維持北部地區供電穩定，因此啟動北部核二廠氣渦輪機組。