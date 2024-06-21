〈台電股東會〉爭取千億撥補今年損益兩平 將逐月盤點電力使供電無虞

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 20:20

台電今（21）日舉辦 2024 年度股東常會，台電指出，為維持電業財務永續經營，保障民眾用電權益與社會經濟發展，將積極爭取政府撥補 1,000 億元，同時強化台電財務營運，力拚今年損益兩平。經濟部也要求台電針對今年下半年逐月盤點，確保全年供電無虞。

股東會由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明 2023 年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行及今年增資私募普通股情形，並針對去年度財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。

台電指出，今年股東臨時會通過增資 1,001 億元私募案，採私募普通股方式由經濟部認足，實收資本額提高至 5,800 億元，私募股款已於 5 月收足，用以投入電源開發、電網強韌等穩定供電建設。

台電說明，烏俄戰爭造成國際燃料價格大漲，導致台電前兩年燃料支出均高達 6,000 億元以上。去年台電收入總額 8,015 億元、支出 1 兆元，稅前淨損 1,985 億元，加計所得稅費用 14 億元後，稅後淨損為 1,999 億元；至去年底累積虧損 3,826 億元。

台電表示，將積極爭取政府撥補 1,000 億元，而這 1,000 億元實為補貼全民，因過去電價調整，為穩定物價及照顧民生、弱勢與衰退產業進行電費補貼。此外，台電亦將透過燃料採購策略精進、轉投資、資產重估及今年電價調整收入等多元方式，強化財務營運績效，力拚今年達成「損益兩平」，中止連兩年虧損情況，亦有助於台電持續投資電力建設，強韌電網、穩定供電。