鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.29元，預估目標價為40.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.29元，其中最高估值3.44元，最低估值2.98元，預估目標價為40.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.44(3.44)
|3.82
|3.51
|最低值
|2.98(2.98)
|2.9
|3.15
|平均值
|3.28(3.25)
|3.26
|3.38
|中位數
|3.29(3.27)
|3.23
|3.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|243,173,000
|245,624,000
|204,339,380
|最低值
|156,319,000
|144,955,000
|179,120,580
|平均值
|186,493,130
|188,585,060
|193,073,240
|中位數
|168,976,440
|177,043,830
|194,416,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.82
|1.55
|2.73
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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