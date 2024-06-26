學校、社福電價優惠不變 台電：但114年起由各主管機關自行補貼

有關近期外界質疑台電將取消針對社福團體及學校等電價補貼，台電今（26）日表示，學校、社福等團體仍享有電價優惠，並無變動，在今年 3 月的電價費率審議會已通過，自 114 年起，減收之電費得由各目的事業主管機關編列經費支應。

台電表示，根據電業法規定，社福團體、學校電價補貼，得由各目的事業主管機關編列經費支應，行政院已指示各目的事業主管機關編列相關預算。現行依法享有電價優惠之團體或個人不變，僅改由各目的事業主管機關編預算支應，對於受優惠對象毫無影響，請學校、社福機構放心。



台電說明，持續依據電業法第 52 條及 53 條規定，提供各級學校、社福機構及護理之家電價優惠，惟減收之電費得由各目的事業主管機關編列經費支應。在本 (113) 年度 3 月的電價費率審議會決議中，有建請各目的事業主管機關編列預算，支應相關團體電價補貼。後續行政院亦已指示各目的事業主管機關，自 114 年起優惠電價及電價凍漲金額回歸各目的事業主管機關辦理、自行編列預算支應。