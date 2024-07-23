鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)目標價調降至350元，幅度約7.16%
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對京鼎(3413-TW)提出目標價估值：中位數由377元下修至350元，調降幅度7.16%。其中最高估值500元，最低估值350元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予京鼎(3413-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
京鼎(3413-TW)今(23日)收盤價為325元。近5日股價下跌13.39%，相關半導體業近5日下跌9.39%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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