泰宗首度參展生技展 持續升級三大營運主軸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 15:02

泰宗指出，首次參展生技展，在展會中規劃多個營運面向，完整呈現掌握全台高覆蓋率醫療通路，並延伸出高附加價值事業版圖。

新藥開發領域方面，除展示主力新藥產品 U101 用於預防反覆性泌尿道感染的機轉特色與優勢，子公司台基核與台大共同執行以肝臟為導向的核酸藥物開發計畫也首次聯袂亮相。

精準醫療檢測是泰宗近年積極搶進的市場，透過旗下凱玫樂 (CatCHimera) 肝癌檢測平台成功跨足精準醫療分子檢測實驗室 (LDTS) 領域，不僅通過衛福部的 LDTS 實驗室認證、並取得 2 項全球首創 B 肝肝癌術後復發追蹤檢測項目。

日前也宣布與奈捷公司開創全新的商業模式，以 In-house 方式協助醫院建置 LTDS 實驗室及 NGS 相關檢測項目認證，直接在醫院內就可以完成基因檢測服務，並透過 AI 自動化減少醫院人力成本。泰宗指出，目前台大醫院已建置，並有多家醫學中心與區域醫院積極洽談合作建置中。

再生醫療部分，泰宗將以自體生長因子 (如 PRP)、幹細胞／免疫細胞、外泌體三大方向全新布局，下半年將在既有 PRP 系列產品 (血小板濃縮液分離管) 基礎上，升級推出 PLT 凍晶。此外，PLT 可長時間保存生長因子，且應用範廣泛，包括運動傷害、醫美術後保養、骨復健科等領域。