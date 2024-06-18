泰宗啟動新階段雙主軸營運升級 今年營運正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 17:45

泰宗 (4169-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長徐煥清表示，泰宗採「研發」、「通路」雙主軸營運成功轉型，帶動去年營收與獲利表現。今年在雙主軸策略不變下，將進一步啟動新階段的升級轉型，優化營運體質，今年營運樂觀正向。

泰宗說明，研發投入方面，將擴大自有產品布局，除持續推進 U101 新藥的三期臨床收案與 PTX-9908 肝癌新藥的臨床試驗外，今年初透過 100% 持股的台灣基因核酸新藥公司與臺灣大學簽署產學合作協議，跨足核酸藥物領域，擴大旗下新藥產品線。

5 月底更獲得衛福部食藥署 (TFDA) 的「精準醫療分子檢測實驗室」(LDTS) 認證通過，取得 2 項 LDTS 列冊登錄項目，進軍精準醫療伴隨檢測領域，將持續針對肝癌的預防篩檢、治療與監控，增列相關的 LDTS 申請項目，以提升凱玫樂 (CatCHimera) 肝癌檢測平台的商化價值。

營銷通路部分，開拓海外市場是今年營運的一大重點，包括關節注射劑、PRP、凱玫樂 B 肝肝癌術後復發檢測平台等皆分別在中國與東南亞市場進行初步布局，而護肝功效原料 LivPhcD 透過國內外參展已打開知名度，目前與日本三大保健食品通路洽談合作，今年將正式進軍海外保健品市場。