泰宗去年營收9億元攻頂 擬配發0.285元現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-26 11:56

泰宗 (4169-TW) 公告去年財報，受惠關節注射劑、婦科防沾黏凝膠、血小板濃縮液分離館等主禮產品銷售順暢，去年全年營收 9.69 億元，年增超過 2 成，寫下歷史新高。同時董事會通過盈餘分派案，擬配發每股 0.285 元現金股利。

泰宗去年全年營收 9.69 億元，年增 20.84%，毛利率 49.5%，年減 6.3 個百分點，營益率 2.3%，年減 0.8 個百分點。稅後純益 1857.4 萬元，年增 1.69%，每股純益 0.35 元。

總經理王雅俊表示，自主開發的「CatCHimera 肝癌檢測平台」已向台灣衛福部 (TFDA) 申請用於 B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤的 LDTs 認證，並同步洽談國際合作及合作，跨足高階精準檢測服務市場。

泰宗說明，B 肝肝癌手術後腫瘤復發追蹤的「CatCHimera 肝癌檢測平台」已經完成台灣多中心臨床試驗，並於去年 11 月的美國肝病學研究協會年會 (AASLD 2023) 首次發表臨床驗證成果。在本月 27 日至 31 日於日本京都舉辦的第 33 屆亞太肝臟研究協會年會 (APASL 2024)，泰宗將再次口頭發表最新臨床數據。

泰宗表示，從已知數據可知，病患在術後只要有些許殘餘腫瘤細胞，CatCHimera 即能精準追蹤並區分高復發風險的患者，及早進行治療，有助後續降低肝癌復發並提高存活率，可望填補現行 B 肝肝癌復發檢測的空窗，成為新一代精準診療指標。