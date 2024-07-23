自民黨高層：日本央行應明確表達正常化決心
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:50
在日本央行即將召開會議前一周，執政黨重量級人物茂木敏充發表談話，稱日本央行應更明確地表明其貨幣政策正常化的意圖。
自民黨幹事長茂木周一 (22 日) 在東京表示：「日本央行需要明確傳達，將堅決推進貨幣政策正常化的訊息。」
這些言論表明，由於極低的利率持續對日元造成下行壓力，而通膨持續超過日本央行的目標和薪資成長，央行的謹慎立場，引發政界的不安與挫折提高。
近期以來，由於日元疲軟導致進口價格上漲，推高生活成本，這也是首相岸田文雄支持率低的原因之一。9 月自民黨就將舉行黨首選舉。
茂木沒有暗示日本央行應當在 7 月 31 日結束的政策會議上升息。但茂木談話仍受關注，他被認為是首相的可能候選人，即使他尚未表態是否參加選舉。
自民黨領袖選舉的另一位可能競爭者、數位轉型大臣河野太郎上周表示，鑑於日元疲軟，日本央行有必要升息。
日本央行今年 3 月升息，是 17 年來首次，並取消了大規模的貨幣寬鬆計畫。知情人士透露，由於近期消費者支出疲軟，下周會議上是否再次升息的決定變得更加複雜。
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