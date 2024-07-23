自民黨高層：日本央行應明確表達正常化決心

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:50

在日本央行即將召開會議前一周，執政黨重量級人物茂木敏充發表談話，稱日本央行應更明確地表明其貨幣政策正常化的意圖。

自民黨幹事長茂木周一 (22 日) 在東京表示：「日本央行需要明確傳達，將堅決推進貨幣政策正常化的訊息。」

茂木沒有暗示日本央行應當在 7 月 31 日結束的政策會議上升息。但茂木談話仍受關注，他被認為是首相的可能候選人，即使他尚未表態是否參加選舉。