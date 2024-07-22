日本明年度總預算需求 估連四年超過100兆日元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 15:18

路透社取得一份政府草案資料，由於預期的升息將提高債務成本，日本政府各部門 2025 會計年度預算需求，可能連續第四年超過 110 兆日元 (約 6,980 億美元)。

日本的公共債務水準是其經濟規模的 2 倍，為工業化國家中最大，隨著日本央行考慮將利率從目前的近零水準上調，日本的舉債成本可能會變得更昂貴。

自 2025 年 4 月開始的財政年度預算需求，預計將於 8 月底提交給財務省。由於利率上升，需求規模甚至可能超過本財年創紀錄的 114.38 兆日元。預計內閣將在年底批准財務省的預算草案。

日本央行上月表示將開始削減巨額債券購買規模，並將在 7 月 30、31 日的會議上公布詳細計畫。

在此之前，日本央行決定在三月結束負利率和債券殖利率控制，這是擺脫激進刺激計畫的里程碑式轉變。