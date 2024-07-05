鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為16.25元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.16元，其中最高估值2.74元，最低估值1.25元，預估目標價為16.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.74)
|4.08
|4.52
|4.94
|最低值
|1.25(1.25)
|1.9
|2.55
|3.67
|平均值
|2.03(2.07)
|2.76
|3.56
|4.31
|中位數
|2.16(2.2)
|2.8
|3.54
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|558.32億
|592.45億
|619.12億
|640.00億
|最低值
|539.38億
|562.12億
|587.79億
|620.37億
|平均值
|548.79億
|577.18億
|605.71億
|630.18億
|中位數
|548.73億
|577.58億
|608.90億
|630.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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