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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為16.25元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.16元，其中最高估值2.74元，最低估值1.25元，預估目標價為16.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)4.084.524.94
最低值1.25(1.25)1.92.553.67
平均值2.03(2.07)2.763.564.31
中位數2.16(2.2)2.83.544.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值558.32億592.45億619.12億640.00億
最低值539.38億562.12億587.79億620.37億
平均值548.79億577.18億605.71億630.18億
中位數548.73億577.58億608.90億630.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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