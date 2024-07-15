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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為16.25元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 20:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.15元下修至2.08元，其中最高估值2.74元，最低估值1.05元，預估目標價為16.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)4.084.524.94
最低值1.05(1.05)1.32.553.67
平均值1.95(2.01)2.693.554.31
中位數2.08(2.15)2.823.534.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值558.32億592.70億619.12億640.00億
最低值538.00億553.50億587.79億620.37億
平均值547.70億575.59億605.06億630.18億
中位數548.68億577.52億608.76億630.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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