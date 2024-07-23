鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑞達TER-US的目標價調升至136元，幅度約4.62%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰瑞達(TER-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至136元，調升幅度4.62%。其中最高估值185元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予泰瑞達評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀2位。
泰瑞達今(23日)收盤價為154.46元。近5日股價下跌4.62%，標普指數下跌1.19%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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