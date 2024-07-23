〈焦點股〉雙鴻下半年營運看旺 股價反彈漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 11:52

台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 帶動下大漲近 500 點，加上輝達 (NVDA-US) 昨 (22) 日漲逾 4%，而散熱廠雙鴻 (3324-TW) 下半年營運看旺，因此雙鴻也跟上漲勢，今天大漲逾半根停板。

雙鴻早盤以 733 元開高走高，盤中最高漲至 762 元，截至上午 11 點 30 分，股價暫報 752 元，漲幅 6.67%，力拚站回 5 日線，成交量超過 4000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 8 賣，合計賣超 7936 張。

董事長林育申先前指出，目前觀察 AI 伺服器需求最強勁，且手上的專案都照計畫進行中。水冷散熱系統部分，首波 GB200 出貨包括水冷板 (cold plate)、分歧管 (CDM)，以及冷水分配器 (CDU) 等，最快第三季季底就會出貨。不過目前雙鴻出貨仍以氣冷為主，約占 7 成，水冷則占 3 成。