〈焦點股〉雙鴻下半年營運看旺 股價反彈漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 11:52
台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 帶動下大漲近 500 點，加上輝達 (NVDA-US) 昨 (22) 日漲逾 4%，而散熱廠雙鴻 (3324-TW) 下半年營運看旺，因此雙鴻也跟上漲勢，今天大漲逾半根停板。
雙鴻早盤以 733 元開高走高，盤中最高漲至 762 元，截至上午 11 點 30 分，股價暫報 752 元，漲幅 6.67%，力拚站回 5 日線，成交量超過 4000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 8 賣，合計賣超 7936 張。
董事長林育申先前指出，目前觀察 AI 伺服器需求最強勁，且手上的專案都照計畫進行中。水冷散熱系統部分，首波 GB200 出貨包括水冷板 (cold plate)、分歧管 (CDM)，以及冷水分配器 (CDU) 等，最快第三季季底就會出貨。不過目前雙鴻出貨仍以氣冷為主，約占 7 成，水冷則占 3 成。
林育申也提到，預期明年伺服器業務比重有望達 5 成，其中又有 5 成為 AI 伺服器，同時也因 AI 伺服器單價高，有望進一步推升毛利表現。法人也預估，雙鴻下半年毛利率可望維持 20 至 25% 的水準。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- GB200最快Q3季底出貨 明年AI伺服器占伺服器比重逾5成
- 〈焦點股〉鴻海重挫逾6% 波段跌18% 「郭董退休價」失守
- 〈熱門股〉晟銘電伺服器機殼需求逐季增加 周漲近2成股價寫新高
- 保瑞 獲利減碼立於不敗，欣興 三題材加持漲不停，生技、重電 震盪買點要把握: 美時、醫揚、台積電、森崴能源、中興電、大亞、元晶、康舒、力成
鉅亨號貼文看更多
下一篇