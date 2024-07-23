川普歡迎中國汽車：在美建廠或繳200%關稅

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 13:41

美國前總統川普近日在共和黨全國代表大會上重申對美國本土汽車製造業的支持，並強調，歡迎中國車廠進入美國市場，但中國車廠必須在美國境內建立工廠，否則將面臨高達 200% 的進口關稅。

川普此評論引起業界廣泛關注，尤其因為這與現任拜登總統的政策形成鮮明對比。

為保護美國本土車廠利益，拜登政府將國有資本持股或控制權超過 25%，的中國汽車製造商排除在稅收抵免之外，還對裝有中國製造軟體的汽車展開調查，主張這些軟體恐危及美國公民的數據和安全。

川普在演講中指出：「就在我們說話的同時，中國正在墨西哥邊境建立大型工廠，生產汽車銷往美國。這些工廠應該在美國建立，並由美國人負責管理，以促進經濟發展。」

川普同時批評全美汽車工人聯合會 (UAW) 主席肖恩 · 費恩，稱 UAW 應對容忍中國汽車製造商在墨西哥建廠一事感到羞恥，並呼籲美國汽車工人無論是否屬於工會，都應該支持他的政策。

此外，川普也提到比亞迪等中國電動車廠在美國的活動。

比亞迪正計劃在墨西哥建立一座大型工廠，藉此利用北美自由貿易協定進入美國市場。川普認為，這將對美國的汽車產業造成威脅。

根據《每日傳訊》基金會 (DCNF) 對聯邦和州政治支出紀錄的調查，比亞迪美洲地區高管 Stella Li 和該公司在過去十年中，已向加州及其他地區的民主黨候選人和組織捐贈了數萬美元的競選資金。

根據 DCNF 對政治支出記錄的調查，比亞迪和李在 2020 年—2023 年期間向民主黨全國委員會 (DNC) 捐贈了超過 4 萬美元。針對拜登 2024 連任競選，比亞迪也投入超過 3 萬美元以上獻金。

在川普的政策框架下，電動車的未來也是一大焦點。川普表示，若再次當選，將在上任第一天結束當前不利於燃油車的電動汽車強制令。

川普曾批評電動汽車的高成本和續航能力，但他也承認電動汽車在美國經濟中的重要性。