南華早報：拜登退選進一步增添中美關係的不確定性

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-23 16:23

香港《南華早報》周二 (23 日) 報導，美國總統拜登退出今年美國大選後，中美關係前景的不確定性進一步增加，因他的副總統、民主黨總統候選人賀錦麗如何處理這一重要關係充滿著未知數。

擔任參議員時，賀錦麗從未在中國交到任何朋友並曾於 2019 年協同起草了《香港人權法案》，並由時任美國總統的川普簽署，該法案增加了對香港採取外交行動跟實施經濟制裁的可能性。

賀錦麗領導的政府也繼續川普對中國的貿易戰，對電動車徵收關稅，並禁止銷售高端半導體來維持美國優勢。賀錦麗前年造訪菲律賓時還暗批中國在當地進行「恐嚇和脅迫」行為。

不過，若川普重新入主白宮，中美關係也不會變得更容易。他反應迅速、直率，威脅要對中國汽車徵收更高的關稅，以保護美國汽車產業。他的競選搭檔范斯也對中國展現強硬態度。

川普上周日 (20 日) 在一場造勢活動上表示，在賓州遇刺、耳朵被射傷後，中國國家主席習近平寫了一封美麗的慰問信給他，並稱跟習主席相處融洽。

儘管如此，可以肯定的是，中國將努力維持這最重要的雙邊關係。在中國國家主席習近平的領導下，北京一直真誠地致力於發展基於相互尊重和互利的關係，同時認識到中美兩國之間的根本差異。