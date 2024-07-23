航空高管：疫後機票高居不下 航空旅行需求轉趨正常

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:27

各大航空公司高階主管周一 (22 日) 在法恩堡航空展上表示，由於機票價格高居不下使旅行者卻步，航空需求在 COVID-19 疫後長達數年的「報復性成長」之後，已趨於正常。

土耳其低成本航空公司飛馬航空公司 (Pegasus Airlines) 首席執行官 Guliz Ozturk 表示，該公司預計單位旅客收益 (Passenger Yield) 將持平，因為乘客將「回歸基本」。

Guliz Ozturk 稱，我們已看到需求正常化，需求雖然仍存在，但現在旅客跟疫情前一樣，開始尋找最實惠、最低、最好的旅行價格。

印度航空公司首席執行官 Campbell Wilson 預計，未來六個月國際市場將趨於緩和；英國航空 (BA) 所有者國際航空集團 IAG 首席執行官則認為，商務旅行仍在從 COVID 危機中恢復。

瑞安航空周一公布的季度利潤遠低於預期，該公司歸因於票價急跌了 15%，且持續惡化。

部分歐洲航空公司首季業績也比預期疲軟，成本困境也將延續到第二季。漢莎航空月初二度下調利潤目標。