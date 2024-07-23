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盤中速報 - 達麗(6177)股價拉至漲停，漲停價73.3元，成交10,334張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:00

達麗(6177-TW)23日10:00上漲6.6元，股價漲停報73.3元，委買10張、委賣787張，成交10,334張。

主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日下跌0.81%。

達麗(6177-TW)近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,632 張
  • 外資買賣超：+3,452 張
  • 投信買賣超：+573 張
  • 自營商買賣超：+607 張
  • 融資增減：-546 張
  • 融券增減：-35 張

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