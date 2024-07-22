盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額17.97億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 11:04
台股今日文化創意業類股表現疲軟，22日11:04相關指數下跌2.02%，總成交額17.97億元，大盤占比2.09%。
該產業上漲家數5、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股智崴(5263-TW)22日11:01股價下跌10.5元，報170.5元，跌幅5.8%。
文化創意產業指數近5日下跌2.09%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.09%
|-2.45%
|近一月
|+11.24%
|+0.32%
|近三月
|+31.51%
|+12.05%
|近六月
|+49.9%
|+18.0%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額12.77億
- 盤中速報 - 合世(1781)股價殺至跌停，跌停價16.55元，成交688張
- 盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額40.66億
- 盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額1.61億
鉅亨號貼文看更多
下一篇