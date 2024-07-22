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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額17.97億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 11:04

台股今日文化創意業類股表現疲軟，22日11:04相關指數下跌2.02%，總成交額17.97億元，大盤占比2.09%。

該產業上漲家數5、下跌家數20、平盤家數0。領跌個股智崴(5263-TW)22日11:01股價下跌10.5元，報170.5元，跌幅5.8%。

文化創意產業指數近5日下跌2.09%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.09% -2.45%
近一月 +11.24% +0.32%
近三月 +31.51% +12.05%
近六月 +49.9% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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