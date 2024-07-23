盤中速報 - 達麗(6177)大漲7.05%，報71.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:50
達麗(6177-TW)23日09:50股價上漲4.7元，報71.4元，漲幅7.05%，成交6,433張。
達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,632 張
- 外資買賣超：+3,452 張
- 投信買賣超：+573 張
- 自營商買賣超：+607 張
- 融資增減：-546 張
- 融券增減：-35 張
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