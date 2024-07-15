search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 達麗(6177)大漲7.09%，報66.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:40

達麗(6177-TW)15日09:40股價上漲4.4元，報66.5元，漲幅7.09%，成交4,801張。

達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

近5日股價上漲1.14%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,733 張
  • 外資買賣超：+2,363 張
  • 投信買賣超：+265 張
  • 自營商買賣超：+105 張
  • 融資增減：-36 張
  • 融券增減：+30 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23885.88-0.13%
達麗67.38.37%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty