盤中速報 - 達麗(6177)大漲7.09%，報66.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:40
達麗(6177-TW)15日09:40股價上漲4.4元，報66.5元，漲幅7.09%，成交4,801張。
達麗(6177-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
近5日股價上漲1.14%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,733 張
- 外資買賣超：+2,363 張
- 投信買賣超：+265 張
- 自營商買賣超：+105 張
- 融資增減：-36 張
- 融券增減：+30 張
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