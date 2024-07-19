search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股開盤〉「積」情法說利多不漲 續跌300點退守23000大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 09:38

cover image of news article
台積電法說報捷仍救不了台股，再度重摔300點力守23000大關。(圖：shutterstock)

台積電昨 (18) 日召開法說會，第二季雙率均超越財測高標，即便第二季財報報捷，仍然救不了台股今 (19) 日表現，台積電開盤再度摜破千元，拖累台股跳空下跌逾百點，早盤跌幅加重，重摔逾 300 點，最低跌至 23082.71 點，力守 23000 點大關，預估成交量 4900 億元。 

權值股今天持續回檔修正，台積電 (2330-TW) 開盤再度摜破千元大關，下跌 17 元，以 988 元開出，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍有 1.49% 的跌幅。聯發科 (2454-TW) 跌 1.17%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.23%，日月光 (3711-TW) 跌 3.12%，台達電 (2308-TW) 跌 1.87%。 

營建族群今天表現弱勢，全坤建 (2509-TW) 跌逾半根停板，華友聯 (436-TW)、鼎固 - KY(2923-TW)、皇普 (2528-TW) 跌逾 4%，隆大 (5519-TW)、達麗 (6177-TW)、興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 跌逾 3%，華建 (2530-TW)、愛山林 (2540-TW)、宏璟 (2527-TW)、名軒 (1442-TW)、太設 (2506-TW) 皆跌逾 2%。 

航運族群今天也臉綠，萬海 (2615-TW) 跌逾 3%，台航 (2617-TW)、台驊投控 (2636-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 皆跌逾 2%。 

綠能概念股今天則成為盤面亮點，雲豹能源 (6869-TW、山林水 (8473-TW) 雙雙亮燈漲停，森崴能源 (6806-TW) 漲逾半根停板。 

文章標籤

台股開盤台積電營建航運綠能

相關行情

台股首頁我要存股
台積電984-2.09%
華建52.3-3.15%
鴻海200.5-1.72%
日月光投控169.5-3.69%
台達電397.5-1.00%
全坤建25.45-6.78%
鼎固-KY27.7-6.42%
皇普50.4-5.44%
隆大52.3-3.86%
達麗67-2.33%
興富發62.2-5.61%
國揚28.05-2.77%
愛山林216.5-2.48%
宏璟46-2.65%
名軒66.3-3.07%
太設12.1-3.59%
萬海71.1-3.92%
台航33.45-4.02%
台驊投控93.8-3.50%
裕民50.8-3.24%
慧洋-KY66.6-3.34%
長榮168.5-2.60%
陽明60.1-2.75%
山林水56.99.85%
聯發科1265-1.17%
森崴能源1793.77%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
興富發

90%

勝率
偏強
名軒

80.95%

勝率
偏強
太設

78.26%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
陽明

77.27%

勝率
中強短弱
鴻海

79.17%

勝率
偏強
宏璟

73.91%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
興富發

90%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
台驊投

65.39%

勝率
偏強
太設

78.26%

勝率
中強短弱
台航

79.31%

勝率
偏強
宏璟

73.91%

勝率

#波段回檔股

偏弱
台驊投

65.39%

勝率
偏弱
裕民

70.59%

勝率
中強短弱
台航

79.31%

勝率
偏強
日月光

60%

勝率
偏強
慧洋KY

72%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty