〈台股開盤〉「積」情法說利多不漲 續跌300點退守23000大關

台積電昨 (18) 日召開法說會，第二季雙率均超越財測高標，即便第二季財報報捷，仍然救不了台股今 (19) 日表現，台積電開盤再度摜破千元，拖累台股跳空下跌逾百點，早盤跌幅加重，重摔逾 300 點，最低跌至 23082.71 點，力守 23000 點大關，預估成交量 4900 億元。

權值股今天持續回檔修正，台積電 (2330-TW) 開盤再度摜破千元大關，下跌 17 元，以 988 元開出，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍有 1.49% 的跌幅。聯發科 (2454-TW) 跌 1.17%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.23%，日月光 (3711-TW) 跌 3.12%，台達電 (2308-TW) 跌 1.87%。