〈台股開盤〉「積」情法說利多不漲 續跌300點退守23000大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 09:38
台積電昨 (18) 日召開法說會，第二季雙率均超越財測高標，即便第二季財報報捷，仍然救不了台股今 (19) 日表現，台積電開盤再度摜破千元，拖累台股跳空下跌逾百點，早盤跌幅加重，重摔逾 300 點，最低跌至 23082.71 點，力守 23000 點大關，預估成交量 4900 億元。
權值股今天持續回檔修正，台積電 (2330-TW) 開盤再度摜破千元大關，下跌 17 元，以 988 元開出，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍有 1.49% 的跌幅。聯發科 (2454-TW) 跌 1.17%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.23%，日月光 (3711-TW) 跌 3.12%，台達電 (2308-TW) 跌 1.87%。
營建族群今天表現弱勢，全坤建 (2509-TW) 跌逾半根停板，華友聯 (436-TW)、鼎固 - KY(2923-TW)、皇普 (2528-TW) 跌逾 4%，隆大 (5519-TW)、達麗 (6177-TW)、興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 跌逾 3%，華建 (2530-TW)、愛山林 (2540-TW)、宏璟 (2527-TW)、名軒 (1442-TW)、太設 (2506-TW) 皆跌逾 2%。
航運族群今天也臉綠，萬海 (2615-TW) 跌逾 3%，台航 (2617-TW)、台驊投控 (2636-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 皆跌逾 2%。
綠能概念股今天則成為盤面亮點，雲豹能源 (6869-TW、山林水 (8473-TW) 雙雙亮燈漲停，森崴能源 (6806-TW) 漲逾半根停板。
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