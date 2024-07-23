欣陸旗下欣達環工奪嘉科污水廠新建工程 金額27.6億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 10:00

欣陸投控指出，「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」案內容包含興建一座日處理量 1 萬 5,000 噸的污水處理廠及相關附屬設施，可供後續擴充至日處理量 2 萬 5,000 噸的土建設施。本案並包含 3 年的營運代操作維護。完成後將可為園區廠商、學校及相關單位處理排放污水，落實環境友善與永續發展。

欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工案將會以頂尖的技術，打造低污染且具高效能的智能污水處理系統。除了以 MBBR 系統穩定全場運轉外，也將導入數位智慧輔助管理系統，打造一座智慧化污水處理廠。