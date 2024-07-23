欣陸旗下欣達環工奪嘉科污水廠新建工程 金額27.6億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 10:00
欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工宣布取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」。此案採最有利標決標，欣達環工以豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標。此一工程案得標金額為 27.6 億元，可望為欣達環工挹注穩定營收。
欣陸投控指出，「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」案內容包含興建一座日處理量 1 萬 5,000 噸的污水處理廠及相關附屬設施，可供後續擴充至日處理量 2 萬 5,000 噸的土建設施。本案並包含 3 年的營運代操作維護。完成後將可為園區廠商、學校及相關單位處理排放污水，落實環境友善與永續發展。
欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工案將會以頂尖的技術，打造低污染且具高效能的智能污水處理系統。除了以 MBBR 系統穩定全場運轉外，也將導入數位智慧輔助管理系統，打造一座智慧化污水處理廠。
欣陸投控指出，加計「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」案，欣達環工於全台灣共興建 11 座污水處理廠及再生水廠，並有 7 座污水處理廠及 3 座再生水廠正在營運；欣達環工在手合約餘額預估將近 700 億元，今年上半年營收創同期歷史新高。
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