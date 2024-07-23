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鉅亨速報

盤中速報 - 訊舟(3047)大漲7.11%，報39.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:45

訊舟(3047-TW)23日09:45股價上漲2.65元，報39.9元，漲幅7.11%，成交1,641張。

訊舟(3047-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。

近5日股價下跌13.97%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,253 張
  • 外資買賣超：+3,142 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+111 張
  • 融資增減：-866 張
  • 融券增減：-1,125 張

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