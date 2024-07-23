盤中速報 - 訊舟(3047)大漲7.11%，報39.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:45
訊舟(3047-TW)23日09:45股價上漲2.65元，報39.9元，漲幅7.11%，成交1,641張。
訊舟(3047-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。
近5日股價下跌13.97%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,253 張
- 外資買賣超：+3,142 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+111 張
- 融資增減：-866 張
- 融券增減：-1,125 張
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