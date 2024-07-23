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鉅亨速報

盤中速報 - 柏騰(3518)急拉6.04%報32.3元，成交1,362張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:46

柏騰(3518-TW)近5分K漲速6.04%，23日11:46報32.3元，成交1,362張，今日漲幅為5.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

柏騰(3518-TW)近5日股價上漲3.89%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌10.16%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+429 張
  • 外資買賣超：+426 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：+1,744 張
  • 融券增減：+47 張

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