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鉅亨速報

盤中速報 - 訊舟(3047)急跌-3.08%報43.05元，成交2,192張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:17

訊舟(3047-TW)近5分K跌速3.08%，15日09:17報43.05元，成交2,192張，今日漲幅為2.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊舟(3047-TW)近5日股價上漲7.14%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌4.24%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8,270 張
  • 外資買賣超：-8,388 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+118 張
  • 融資增減：+1,914 張
  • 融券增減：-1,684 張

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