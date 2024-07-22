盤中速報 - 訊舟(3047)大跌8.53%，報37元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:31
訊舟(3047-TW)22日10:30股價下跌3.45元，報37.0元，跌幅8.53%，成交5,582張。
訊舟(3047-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。
近5日股價下跌3.69%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,170 張
- 外資買賣超：+3,091 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：-1,298 張
- 融券增減：-653 張
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