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鉅亨速報

盤中速報 - 訊舟(3047)大跌7.43%，報43元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:02

訊舟(3047-TW)12日11:02股價下跌3.45元，報43.0元，跌幅7.43%，成交17,791張。

訊舟(3047-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。

近5日股價上漲30.29%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,099 張
  • 外資買賣超：+962 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+137 張
  • 融資增減：+3,631 張
  • 融券增減：+1,123 張

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